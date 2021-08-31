Десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей

Десятки афганских детей эвакуировали из страны без родителей. Об этом заявил представитель UNICEF в Афганистане Эрве Людовика де Лиса, сообщает Лента.Ру.

Как минимум 69 несовершеннолетних граждан покинули республику без сопровождения. Де Лис рассказал, что на данный момент UNICEF собирает информацию об афганских детях, попавших в другие страны, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.

Американские власти заявили, что из Афганистана в США приехали 34 ребенка без родителей. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США отметили, что каждый ребенок будет передан департаменту по делам беженцев для предоставления ему необходимых условий размещения.