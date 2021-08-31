Гетманцев посоветовал Коломойскому воспользоваться налоговой амнистией

Власти рассчитывают, что в налоговой амнистии поучаствуют как можно больше украинцев – в том числе приветствоваться будет добровольное одноразовое декларирования доходов олигархами, сообщает UBR.

Такое заявление 31 августа сделал глава комитета финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

На вопрос от журналистки, будут ли иметь возможность принять участие в амнистии олигархи "К" и "М" (имеются ввиду Игорь Коломойский и Виктор Медведчук. – ред), Гетманцев ответил утвердительно.

"Мне бы очень хотелось, чтобы олигарх "К" задекларировал свои доходы. Я бы ему это очень советовал, кстати" , – со смехом отметил депутат.

В то же время олигарх "М", чьи банковские счета сейчас арестованы, не сможет принять участие в налоговой амнистии, пояснил глава налогового комитета.

"Как он может амнистировать с арестованных счетов, которые обездвижены? По условиям амнистии он должен положить их на специальный счет – со своего текущего счета невозможно амнистировать" , – пояснил Гетманцев.

Впрочем, это условие является обязательным, если речь идет об украинских, а не иностранных банках – в последнем случае перекладывать средства на спецсчет не нужно. Однако к декларируемым средствам будет применена не общая "амнистийная" 5% ставка, повышенная – 9%.

Неизвестно, изъявит ли кто-либо из олигархов желание амнистировать свои доходы, за котором в прошлом они не уплатили налоги. Но, по словам Гетманцева, в августе к нему обращалось большое количество людей, которые хотели определиться, принимать или не принимать им участие в налоговой амнистии – "можно сказать, ажиотаж".

"Это абсолютно разные люди: и те, кто был наемным работником всю жизнь, и те, кого мы можем назвать если не олигархами, то большими бизнесменами. Это аграрии, промышленники… мы общались с бизнесменом из Харькова, который занимается криптовалютами..." , – перечислил Гетманцев.

Налоговая амнистия стартует с 1 сентября и будет длиться ровно год. В ней смогут поучаствовать все украинские граждане, кроме государственных деятелей, которые ранее подавали декларации о доходах в рамках антикоррупционного законодательства.

По оценкам Данила Гетманцева, в "тени" у украинцев лежит $50 млрд. Он полагает, что налоговою амнистию можно будет назвать успешной, если в ее ходе будет задекларирована хотя бы треть от этой суммы.