Курс валют: итоги последнего дня лета

В последний день месяца котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке менялись очень динамично. Несколько раз рост сменялся снижением, после которого опять шел рост.

В отличие от понедельника, крупных продавцов валюты сегодня не было, и это предопределило характер сегодняшних торгов: все снижения тут же выкупались, и котировки вновь начинали расти. Надежды покупателей на продолжение снижения, начавшегося вчера, быстро развеялись: сегодня «заливать» рынок валютой было некому. Экспортеры, получившие компенсацию налога на добавленную стоимость, не нуждались в гривне и не вышли с продажами. Ситуацию частично спасли коммерческие банки, которые сегодня выравнивали свою валютную позицию: тем, кому надо было продавать, поспешили сделать это с самого утра. Но покупателей все же было больше, поэтому котировки во второй половине торговой сессии выросли до 26,935 гривен на покупке и 26,945 гривен на продаже. Национальный банк не посчитал нужным вмешиваться и ограничился ролью наблюдателя.

Закрыли торги вторника на 7,5 копеек на покупке и на 8 копеек на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,80/26,90 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Первые сделки прошли по цене 26,85 гривен, причем самая первая – еще в 9:39. Некоторые продавцы, опасаясь продолжения вчерашнего снижения, выставили свои объемы на продажу довольно дешево – и их мгновенно раскупили. В 10:05 котировки выросли до 26,90 на покупке и 26,93 на продаже. Такие цены привлекли продавцов, их стало больше, чем покупателей – и котировки опять пошли вниз. Вплоть до обеденного перерыва торговля шла в узком диапазоне 26,89-26,91 гривен. Но уже в обеденный перерыв на рынок стали выходить сами банки, которым необходимо было купить валюту для выравнивания валютной позиции. Их оказалось довольно много и после обеда котировки поползли выше, достигнув к 15:00 дневных максимумов.

Котировки закрытия – 26,915/26,94 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на треть по сравнению с понедельником и составил 195,25 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8838 гривен.

Официальный курс доллара на 1 сентября установлен на отметке 26,8928 гривен за доллар, рост на 3,27 копейки.

Официальный курс евро на 1 сентября установлен на отметке 31,8317 гривен за евро, рост на 13,54 копеек.

Наличный доллар в обменниках Киева за день подорожал на 7 копеек: утром его продавали по 26,89-26,90 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,96-26,97 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1799. В последний день августа евро продолжил расти и поднялся до отметки 1,1843 доллара, но затем, на фиксации открытых позиций откатился до 1,1797 доллара. Наличный евро синхронно с долларом подорожал на 10 копеек: утром киевские обменники продавали его по 31,68-31,70 гривен, к вечеру ценник подняли до 31,78-31,80 гривен.

Российский рубль сегодня вырос до 73,20 рублей за доллар – максимального значения к американскому доллару за последние две недели. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,22-73,32 рубля за доллар. Наличный рубль киевские обменные пункты продавали в основном по 3,63-3,65 гривны за рублей, встречались предложения и по 3,62 гривны за 10 рублей.