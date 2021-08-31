Кулеба резко ответил российскому журналисту в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наотрез отказался отвечать на вопросы сотрудника российского пропагандистского ресурса, который пытался взять у главы МИД комментарий, сообщает РБК-Украина.

Кулеба осадил российского журналиста в столице США Вашингтоне, где состоится встреча президентов двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Представитель росСМИ подошел к чиновнику, когда он вел беседу на улице, и попытался разузнать подробности предстоящих переговоров лидеров Украины и Штатов.

"Да я всего лишь один вопрос спрошу. Будет ли Россия..." - начал журналист.

Кулеба даже не стал дослушивать и просто отказался отвечать на любые вопросы представителя прессы страны-агрессора в принципе.

"Я не общаюсь с российскими СМИ с две тысячи какого-то года" , - отметил министр.

Очевидно, корреспондент "РИА Новости" не понял отказ, и предпринял повторную попытку: "Ну, один вопрос - Россия будет в повестке или нет?"

"Я вам ответил" , - повторил Кулеба и добавил: "Можете выложить мой ответ".

На этом разговор был закончен.

Автор: Владимир Костырин