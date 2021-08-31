Байден объявил о завершении эпохи "переустойства" США других стран

Президент США Джо Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны, сообщает Лента.Ру.

"Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран" , — заявил Байден.

По его словам, его отказ продолжать войну в Афганистане связан с тем, что она «больше не отвечала коренным интересам США».

Ранее глава Белого дома назвал выход американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией».