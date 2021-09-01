Nike отправил работников во внеплановый отпуск

Производитель товаров для спорта Nike отправил сотрудников головного офиса в США в отпуск для борьбы со стрессом, сообщает Лента.ру.

Руководство компании решило позаботиться о ментальном здоровье персонала в период пандемии коронавируса, которая зачастую приводит к повышенной тревожности.

Компания заявила, что сотрудники отдохнут до пятницы, 4 сентября — им неделю можно не появляться на работе. Руководители отделов призвали подчиненных в этот период игнорировать все рабочие сообщения и обязанности, чтобы восстановить психическое здоровье.

"Не работайте, найдите время, чтобы расслабиться и побыть с близкими людьми. В последние два года, когда мы боремся с пандемией, отдых стал как никогда важен, чтобы сохранить ментальное здоровье и работать продуктивно" , — обратился к персоналу старший менеджер Nike по глобальному маркетингу Мэтт Марраццо.

Забота о психическом здоровье подчиненных ставит Nike в один ряд с другими компаниями, которые уже предоставили работникам дополнительное свободное время, чтобы защитить от выгорания.