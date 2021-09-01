Чехия поможет Украине в развитии индустриальных парков

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев провел переговоры с послом Чешской Республики в Украине Радеком Матулой, в ходе которых стороны условились усилить сотрудничество по развитию сети индустриальных парков в Украине. Об этом заявили в пресс-службе Минрегиона, сообщает Корреспондент.

"Перестройка сети индустриальных парков определена как одно из приоритетных направлений регионального развития Украины. Она должна стать местом концентрации будущих инвестиций для нашего государства. Для этого создаются необходимые условия, среди которых, в частности, освобождение на 10 лет от налога на прибыль и возвращение к 50-70% инвестиций вкладчикам" , - отметил украинский министр.

Чешский дипломат, в свою очередь, заявил, что Чехия поддерживает Украину во всех важных вопросах, в частности тех, что касаются реализации реформ.

"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества и будем прилагать усилия на всех уровнях для того, чтобы стимулировать региональное развитие, в том числе и в направлении развития сети индустриальных парков в Украине" , - подчеркнул Матула.

По данным пресс-службы, проект Индустриальные парки в этом году добавлен в программу президента Украины Владимира Зеленского Большая стройка. В 2021 году правительством запланированы инвестиции в развитие инфраструктуры еще четырех индустриальных парков в размере почти 80 миллионов гривен.