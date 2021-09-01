Британская разведка провела переговоры с талибами

Высокопоставленные представители британской разведывательной службы МИ-6 провели переговоры с представителями террористического движения "Талибан", сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что таким образом власти Великобритании хотели добиться гарантий того, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад.

По данным СМИ, переговоры с талибами проходили на протяжении двух недель: как правило, ими занимались британцы, находившиеся в посольстве Великобритании в Кабуле. Кроме того, двусторонние контакты осуществлялись в столице Катара Дохе.

По словам источника The Telegraph, британские спецслужбы опасаются, что "Талибан" будет использовать Афганистан в качестве "базы" для укрытия террористов, планирующих нападения на Запад.

"Это то, чего мы боимся больше всего" , — заявил источник .

При этом в МИ-6 не ответили на вопросы журналистов о том, действительно ли такие переговоры имели место.

В конце августа сообщалось, что на переговоры с талибами также прибыли представители американского ЦРУ — в частности, глава ведомства Уильям Бернс встретился с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения.