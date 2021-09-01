В Венеции стартует старейший фестиваль Европы: программа, жюри, украинские фильмы
Сегодня, 1 сентября 2021 года, на острове Лидо откроется 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Он продлится до 11 сентября и покажет самые ожидаемые премьеры для поклонников, сообщает 24 Канал.
Венецианский кинофестиваль является одним из самых престижных и старейших кинофестивалей в мире.
Фильм-открытие Венецианского кинофестиваля
Фильмом-открытием стала лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери". Картина расскажет о трудностях материнства глазами двух героинь: Дженис (Пенелопа Крус), успешного фотографа (Милена Смит) и Аны, подростка со своими проблемами. По сюжету две женщины встречаются в больнице, где они собираются рожать. Обе одиноки и забеременели случайно. Однако Янис об этом не жалеет, она в восторге. Другая, подросток Анна – травмирована новостью. Дженис пытается ее подбодрить. Несколько слов, которыми они обмениваются в больнице, создают тесную связь между ними, что решительно меняет их жизнь.
В главный ролях сыграли:
- лауреат премии Оскар Пенелопа Крус;
- Росси Де Пальма;
- Милена Смит;
- Исраэль Элехальде;
- Джульетта Серрано;
- Айтана Санчес-Хихон.
"Параллельные матери" 2021 год: смотрите трейлер
Жюри Венецианского кинофестиваля
Ведущей церемонии открытия стала итальянская актриса Серена Росси. В состав жюри вошла Хлои Чжао, получившая Оскар-2021 как Лучший режиссер за фильм "Земля кочевников".
Также среди членов жюри вы увидите:
Актрисы:
- Вирджиния Эфира ("Искушение");
- Синтия Эриво ("Аутсайдер");
- Сара Гадон ("Опасный метод").
Режиссеры:
- Александр Нанау ("Коллектив");
- Саверио Констанцо ("Голодные сердца").
Жюри 78 Венецианского фестиваля присудит такие официальные призы художественных фильмов конкурса:
- "Золотой лев";
- "Гран-при жюри";
- "Серебряный лев";
- "Кубок Вольпи";
- "Специальный приз жюри";
- "Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы".
Программа Венецианского кинофестиваля
В программу вошли "Параллельные матери" с Панелопой Крус, фантастическая драма "Дюна" Дени Вильнева, история о предательстве и мести "Последняя дуэль" Ридли Скотта и много других интересных лент. В частности, были названы участники "Конкурсной программы", программы "Горизонты", а также проектов, которые будут показаны вне конкурса.
Конкурсная программа
- "Параллельные матери" (Реж. Педро Альмодовар);
- "Мона Лиза и кровавая луна" (Реж. Ана Лили Амирпур);
- "Иной мир" (Реж. Стефан Бриз);
- "Сила собаки" (Реж. Джейн Кэмпион);
- "Америка Латина" (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);
- "Событие" (Реж. Одри Диван);
- "Официальный конкурс" (Реж. Гастон Дюпра);
- "Дыра" (Реж. Микеланджело Фраммартино);
- "Закат солнца" (Реж. Мишель Франко);
- "Утраченные иллюзии" (Реж. Ксавье Джанноли);
- "Потерянная дочь" (Реж. Мэгги Джилленхол);
- "Спенсер" (Реж. Пабло Ларрейн);
- Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);
- "Я смеюсь" (Реж. Марио Мартоне);
- "На работе" (Реж. Эрик Матти);
- "Не оставляй следов" (Реж. Ян П. Матушинський);
- "Капитан Волконогов бежал" (Реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов);
- "Холодный расчет" (Реж. Пол Шредер);
- "Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентино);
- "Блик" (Реж. Валентин Васянович);
- "Коробка" (Реж. Лоренцо Вигас).
Программа Горизонты
- "Обещания" (Реж. Тома Крюитоф);
- "Атлантида" (Реж. Юрий Анкарани);
- "Чудо" (Реж. Богдан Георги Апетри);
- "Пилигримы" (Реж. Лауринас Барейша);
- "Павлиний рай" (Реж. Лаура Биспури);
- "Водопад" (Реж. Чан Монг-Хун);
- "Яма поблизости" (Реж. Хоакин дель Пасо);
- "Амира" (Реж. Мохаммед Диаби);
- "На постоянной основе" (Реж. Эрик Гравель);
- "Цензорка" (Реж. Петер Керекеш);
- "Вере снится море" (Реж. Калтрина Красники);
- "Белый дом" (Реж. Кавич Неанг);
- "Анатомия времени" (Реж. Джакравал Нилтамронг);
- "Другой Том" (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);
- "Однажды в Калькутте" (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);
- "Великое движение" (Реж. Киро Руссо);
- "Носорог" (Реж. Олег Сенцов);
- "Настоящее" (Реж. Гарри Вутлифф);
- Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).
ПРОГРАММА ORIZZONTI EXTRA
- "Страна сновидений" (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);
- "Коста-Брава" (Реж. Муния Акл);
- "Мама, я дома" (Реж. Владимир биток);
- "Моя ночь" (Реж. Антуанетт Была);
- "Девочка сбежала" (Реж. Вильма Лабате);
- "7 заключенных" (Реж. Александр Моратти);
- "Слепой, который не хотел видеть Титаник" (Реж. Теему Никки);
- "Машина с картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).
Внеконкурсная программа (игровые фильмы)
- "Тайный ребенок" (Реж. Роберто Андо);
- "Человеческие дела" (Реж. Иван Атталь);
- Ariaferma (Реж. Леонардо Ди Костанзо);
- "Хэллоуин убивает" (Реж. Дэвид Гордон Грин);
- "Католическая школа" (Реж. Стефано Мордини);
- Old Henry (Реж. Потс Пончироли);
- "Последняя дуэль" (Реж. Ридли Скотт);
- "Дюна" (Реж. Дени Вильнев);
- "Прошлой ночью в Сохо" (Реж. Эдгар Райт);
- Сериал "Сцены супружеской жизни" (1-5 эпизоды, реж. Хага Леви).
Украинские фильмы на Венецианском кинофестивале
На кинофестивале в Венеции состоится мировая премьера трех украинских фильмов:
- "Блик" Валентина Васяновича в основном конкурсе;
- "Носорог" Олега Сенцова в программе "Горизонты";
- "Цензорка" Петера Керекеша (копродукция Словакии, Чехии и Украины) тоже в программе "Горизонты".