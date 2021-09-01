В Венеции стартует старейший фестиваль Европы: программа, жюри, украинские фильмы

Сегодня, 1 сентября 2021 года, на острове Лидо откроется 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Он продлится до 11 сентября и покажет самые ожидаемые премьеры для поклонников, сообщает 24 Канал.

Венецианский кинофестиваль является одним из самых престижных и старейших кинофестивалей в мире.

Фильм-открытие Венецианского кинофестиваля

Фильмом-открытием стала лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери". Картина расскажет о трудностях материнства глазами двух героинь: Дженис (Пенелопа Крус), успешного фотографа (Милена Смит) и Аны, подростка со своими проблемами. По сюжету две женщины встречаются в больнице, где они собираются рожать. Обе одиноки и забеременели случайно. Однако Янис об этом не жалеет, она в восторге. Другая, подросток Анна – травмирована новостью. Дженис пытается ее подбодрить. Несколько слов, которыми они обмениваются в больнице, создают тесную связь между ними, что решительно меняет их жизнь.

В главный ролях сыграли:

лауреат премии Оскар Пенелопа Крус;

Росси Де Пальма;

Милена Смит;

Исраэль Элехальде;

Джульетта Серрано;

Айтана Санчес-Хихон.

"Параллельные матери" 2021 год: смотрите трейлер

Жюри Венецианского кинофестиваля

Ведущей церемонии открытия стала итальянская актриса Серена Росси. В состав жюри вошла Хлои Чжао, получившая Оскар-2021 как Лучший режиссер за фильм "Земля кочевников".

Также среди членов жюри вы увидите:

Актрисы:

Вирджиния Эфира ("Искушение");

Синтия Эриво ("Аутсайдер");

Сара Гадон ("Опасный метод").

Режиссеры:

Александр Нанау ("Коллектив");

Саверио Констанцо ("Голодные сердца").

Жюри 78 Венецианского фестиваля присудит такие официальные призы художественных фильмов конкурса:

"Золотой лев";

"Гран-при жюри";

"Серебряный лев";

"Кубок Вольпи";

"Специальный приз жюри";

"Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы".

Программа Венецианского кинофестиваля

В программу вошли "Параллельные матери" с Панелопой Крус, фантастическая драма "Дюна" Дени Вильнева, история о предательстве и мести "Последняя дуэль" Ридли Скотта и много других интересных лент. В частности, были названы участники "Конкурсной программы", программы "Горизонты", а также проектов, которые будут показаны вне конкурса.

Конкурсная программа

"Параллельные матери" (Реж. Педро Альмодовар);

"Мона Лиза и кровавая луна" (Реж. Ана Лили Амирпур);

"Иной мир" (Реж. Стефан Бриз);

"Сила собаки" (Реж. Джейн Кэмпион);

"Америка Латина" (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);

"Событие" (Реж. Одри Диван);

"Официальный конкурс" (Реж. Гастон Дюпра);

"Дыра" (Реж. Микеланджело Фраммартино);

"Закат солнца" (Реж. Мишель Франко);

"Утраченные иллюзии" (Реж. Ксавье Джанноли);

"Потерянная дочь" (Реж. Мэгги Джилленхол);

"Спенсер" (Реж. Пабло Ларрейн);

Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);

"Я смеюсь" (Реж. Марио Мартоне);

"На работе" (Реж. Эрик Матти);

"Не оставляй следов" (Реж. Ян П. Матушинський);

"Капитан Волконогов бежал" (Реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов);

"Холодный расчет" (Реж. Пол Шредер);

"Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентино);

"Блик" (Реж. Валентин Васянович);

"Коробка" (Реж. Лоренцо Вигас).

Программа Горизонты

"Обещания" (Реж. Тома Крюитоф);

"Атлантида" (Реж. Юрий Анкарани);

"Чудо" (Реж. Богдан Георги Апетри);

"Пилигримы" (Реж. Лауринас Барейша);

"Павлиний рай" (Реж. Лаура Биспури);

"Водопад" (Реж. Чан Монг-Хун);

"Яма поблизости" (Реж. Хоакин дель Пасо);

"Амира" (Реж. Мохаммед Диаби);

"На постоянной основе" (Реж. Эрик Гравель);

"Цензорка" (Реж. Петер Керекеш);

"Вере снится море" (Реж. Калтрина Красники);

"Белый дом" (Реж. Кавич Неанг);

"Анатомия времени" (Реж. Джакравал Нилтамронг);

"Другой Том" (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);

"Однажды в Калькутте" (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);

"Великое движение" (Реж. Киро Руссо);

"Носорог" (Реж. Олег Сенцов);

"Настоящее" (Реж. Гарри Вутлифф);

Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).

ПРОГРАММА ORIZZONTI EXTRA

"Страна сновидений" (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);

"Коста-Брава" (Реж. Муния Акл);

"Мама, я дома" (Реж. Владимир биток);

"Моя ночь" (Реж. Антуанетт Была);

"Девочка сбежала" (Реж. Вильма Лабате);

"7 заключенных" (Реж. Александр Моратти);

"Слепой, который не хотел видеть Титаник" (Реж. Теему Никки);

"Машина с картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).

Внеконкурсная программа (игровые фильмы)

"Тайный ребенок" (Реж. Роберто Андо);

"Человеческие дела" (Реж. Иван Атталь);

Ariaferma (Реж. Леонардо Ди Костанзо);

"Хэллоуин убивает" (Реж. Дэвид Гордон Грин);

"Католическая школа" (Реж. Стефано Мордини);

Old Henry (Реж. Потс Пончироли);

"Последняя дуэль" (Реж. Ридли Скотт);

"Дюна" (Реж. Дени Вильнев);

"Прошлой ночью в Сохо" (Реж. Эдгар Райт);

Сериал "Сцены супружеской жизни" (1-5 эпизоды, реж. Хага Леви).

Украинские фильмы на Венецианском кинофестивале

На кинофестивале в Венеции состоится мировая премьера трех украинских фильмов: