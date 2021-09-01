В Украине рекорд по покупке новых авто: топ-10 марок
В Украине с начала года было куплено 66,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в последний месяц лета украинцы приобрели и поставили на учет 8500 новых машин (+22% к августу 2020-го). Августовский показатель является рекордным за последние восемь лет, сообщает Укравтопром.
Бестселлером на украинском первичном рынке стал кроссовер Kia Sportage – его купили 603 человека в августе.
Среди марок лидером стали машины Renault – 1274 ед. за месяц. Однако по сравнению с августом 2020 года их продажи уменьшились на 4,5%.
Второе место по популярности занимают японские Toyota с показателем 1260 ед. Их продажи выросли за год почти на 10%.
Тройку лидеров замыкает Kia – 840 ед. (+19,2% по сравнению с августом прошлого года).
В топ-10 прошлого месяца также вошли такие автомобили:
- Nissan – 446 авто (+59% за год);
- Skoda – 438 авто (+49%);
- Mitsubishi – 373 ед. (+63%);
- Volkswagen – 370 ед. (-34%);
- Chery – 367 ед. (+151%);
- Hyundai – 347 ед. (+2%);
- Suzuki – 297 шт. (-4%).
Таким образом, среди самых продаваемых марок автомобилей в прошлом месяце свои показатели ухудшили только Volkswagen и Suzuki, если сравнивать с результатами продаж в августе 2020 года.