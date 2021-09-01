В Украине рекорд по покупке новых авто: топ-10 марок

В Украине с начала года было куплено 66,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в последний месяц лета украинцы приобрели и поставили на учет 8500 новых машин (+22% к августу 2020-го). Августовский показатель является рекордным за последние восемь лет, сообщает Укравтопром.

Бестселлером на украинском первичном рынке стал кроссовер Kia Sportage – его купили 603 человека в августе.

Среди марок лидером стали машины Renault – 1274 ед. за месяц. Однако по сравнению с августом 2020 года их продажи уменьшились на 4,5%.

Второе место по популярности занимают японские Toyota с показателем 1260 ед. Их продажи выросли за год почти на 10%.

Тройку лидеров замыкает Kia – 840 ед. (+19,2% по сравнению с августом прошлого года).

В топ-10 прошлого месяца также вошли такие автомобили:

Nissan – 446 авто (+59% за год);

Skoda – 438 авто (+49%);

Mitsubishi – 373 ед. (+63%);

Volkswagen – 370 ед. (-34%);

Chery – 367 ед. (+151%);

Hyundai – 347 ед. (+2%);

Suzuki – 297 шт. (-4%).

Таким образом, среди самых продаваемых марок автомобилей в прошлом месяце свои показатели ухудшили только Volkswagen и Suzuki, если сравнивать с результатами продаж в августе 2020 года.