В Украину движется холодный шторм: погода испортится уже в четверг

Погода в Украине﻿ сильно испортится уже со 2 сентября. Нас ждет похолодание местами до +13 днем, штормовой ветер и дожди почти по всей стране, сообщает РБК-Украина.

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Как сообщает РБК-Украина﻿, за холодным фронтом с северо - запада в Украине 2 сентября распространится похолодание, периодически почти везде будут идти дожди, - больше всего-на Левобережной Украине.

"Особенно важен нюанс завтрашних суток-сильный ветер северо-западного направления. До штормовых порывов" , - предупредила синоптик Наталка Диенко.

Завтра в течение дня будет прохладно, + 13 + 18 градусов. Лишь на юге, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях температура выше +20+24 градуса.

"2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)" , - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

Что будет с погодой в Киеве

На завтра Наталья Диденко прогнозирует в столице сильный ветер, есть вероятность дождя. Также завтра ожидается похолодание до +14+15 градусов.

Как долго будет держаться похолодание?

По данным синоптиков в Киеве﻿ прохладно и пасмурно будет всю первую декаду сентября, однако осадков будет не слишком много.

Автор: Светлана Мащенко