Производство винограда сократилось на четверть: названы причины

За последние пять лет площади плодоносящих виноградников в Украине уменьшились на 13%. В прошлом году они составляли 37,2 тыс. га. Также на 25% сократились объемы производства винограда – до 281 тыс. т, сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Низкая урожайность в прошлом году связана с засухами в южных регионах, где выращивается большинство продукции. Так, 60% винограда производится в Одесской области. Далее следуют Закарпатская, Николаевская и Херсонская области, на которые приходится 10%, 8% и 7% производства соответственно.

Кроме того, импортные поставки винограда значительно превышают экспорт. При этом объемы импорта напрямую зависят от уровня внутреннего производства.

Так, в сезоны с низким сбором продукции Украина закупает по 40-45 тыс. т, а в более благоприятные – 20-30 тыс. т.

Большинство винограда на украинский рынок поставляет Турция. В прошлом году из этой страны доставили 45 тыс. т, или 79% от общих объемов. Также Украина покупала виноград в Молдове (6%), Египте (3%), Перу (3%), а также Италии (2%).

"В этом году урожайность винограда будет неоднородной. На западной Украине и в хозяйствах южной Украины, где осуществлялось орошение прошлого года, урожай хороший несмотря на затяжную холодную весну" , – рассказала аналитик Светлана Литвин.

По ее словам, хозяйства юга имеют худшие показатели урожайности. При этом в целом урожай винограда в этом году ожидается выше по сравнению с 2020-м.