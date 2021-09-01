Xiaomi вступила в конкуренцию с Tesla

Китайский производитель смартфонов Xiaomi официально зарегистрировал бизнес по производству электрокаров. Как заявили в компании, подразделение вступило в «важную фазу развития», сообщает Лента.ру.

Дочерняя компания получила название Xiaomi EV, а ее уставный капитал составил 10 миллиардов юаней (1,55 миллиарда долларов). В подразделении сейчас работают 300 сотрудников под руководством основателя и генерального директора группы Лэй Цзюня. На фоне новостей о запуске производства акции Xiaomi на торгах 1 сентября дорожали, на максимуме рост доходил до 2 процентов.

Компания сообщила, что команда по производству электромобилей провела масштабное пользовательское исследование за последние пять лет и посетила партнеров по индустрии. Теперь Xiaomi EV осталось представить свою модель автомобиля. Среди конкурентов компании есть и китайские стартапы, такие как Nio, Xpeng и Li Auto, и известные производители мирового уровня вроде Tesla.

В марте Xiaomi заявила, что планирует запустить производство электромобилей и инвестировать 10 миллиардов долларов в следующие десять лет. В августе фирма сделала еще один шаг на пути к созданию своих машин: Xiaomi приобрела компанию по автономному вождению Deepmotion. Сумма сделки составила 77,37 миллиона долларов. Покупка призвана «повысить технологическую конкурентоспособность» Xiaomi на тесном рынке электромобилей.