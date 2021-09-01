Цена на газ в Европе продолжает расти

Сегодня, 1 сентября, стоимость газа в ходе торгов на бирже ICE Futures достигла отметки $646 за 1000 куб. м. Речь идет о ближайшем, октябрьском, фьючерсе на спотовый индекс TTF, сообщает UBR.

Так, 30 августа торги закрылись на отметке $600 за 1000 куб. м. Следовательно, за два дня газ подорожал на $46.

Стоит отметить, что с октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование мощностей газопровода "Ямал–Европа". При этом российский монополист пока не бронировал транзитные мощности этой магистрали на годовых и квартальных аукционах.

К тому же в конце текущего года ожидается запуск почти достроенного "Северный потока – 2". При этом в "Газпроме" указали, что начало работы трубопровода не повлияет на уровень поставок российского газа в текущем году.

"Цифра 183 [млрд куб. м плана экспорта] в данном случае не меняется в зависимости от изменения транспортных потоков, она остается неизменной" , – отметили в компании.

При этом в "Газпроме" подчеркнули, что ранее указывали на 5,6 млрд кубометров, которые могут успеть пройти по "Северному потоку – 2" до конца 2021-го, но "глобально" на годовой объем они не повлияют.