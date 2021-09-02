Магнитная буря мощность 5 баллов ударит по сердцу и сосудам
2 сентября в Украине ожидается магнитная буря, которая достигнет силы 5 баллов. Такие удары бывают очень редко, поэтому для метеозависимых людей это будет трудный день, сообщает УНИАН.
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитная буря ожидается в четверг 2 сентября и достигнет силы 5 баллов. "Штормить" будет всю первую половину дня, а пик придется на 6 утра. Следующее небольшое повышение солнечной активности стоит ожидать 3 сентября.
В период повышенной активности могут возникнуть такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в сердце;
- повышенное артериальное давление;
- боль в мышцах и суставах;
- сонливость или бессоница.
Чтобы облегчить свое состояние в трудный период, важно придерживаться здорового образа жизни.
- Откажитесь от курения, алкоголя, употребления кофе.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Пейте больше зеленого и травяного чая.
- Больше времени проводите на улице.
- Ограничьте употребление жирных, жареных, острых блюд.
- Принимайте контрастный душ.