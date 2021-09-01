Межбанк: уровень 27 гривен преодолен

В первый день сентября котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ успешно преодолели уровень 27 гривен и поднялись выше.

Сразу две группы нерезидентов сегодня вышли на рынок за долларами: инвесторы, которым в начале месяца выплатили дивиденды, и держатели украинских ОВГЗ, которые вчера опять продавали их на вторичном рынке. Полученную гривну они тут же начали конвертировать в валюту, особо не обращая внимания на курс. В то же время предложение от экспортеров существенно сократилось: почти все получили компенсацию НДС и уже не так остро нуждались в гривне для проведения текущих платежей. Все предложения от продавцов дешевле 27 гривен раскупили уже к 11 утра. Спасать ситуацию вышел Национальный банк: незадолго до обеденного перерыва он вышел с интервенцией на продажу по цене 27,03 гривен.

Отреагировал на рост безналичного доллара и наличный валютный рынок. Утром киевские обменные пункты продавали доллар по 26,97-26,98 гривен, а к концу обеденного перерыва ценник подняли до 27,03-27,04 гривен. При этом сохраняется устойчивый спрос на наличного «американца».

Евро на FOREX утром опустился до отметки 1,1792 доллара, но затем вновь предпринял попытку роста и поднялся до 1,1822 доллара. На 10 копеек за полдня подорожал и наличный евро: утром его продавали по 31,75-31,77 гривен, а в обед – уже по 31,84-31,85 гривен.

Российский рубль в первой половине дня продолжил укрепляться к американскому доллару: к обеду он достиг отметки 73,04 рубля за доллар – максимума за последние три недели. Наличный рубль в столице подорожал на 2 копейки по сравнению со вчерашним днем: сегодня его продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.