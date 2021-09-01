В США заметили легковушку с коровой на заднем сиденье

Инцидент произошел на "МакДрайве". Учитывая, что всемирно известное заведение фастфуда продает бургеры с телятиной, это может быть жестоко, но очевидицу больше интересовал вопрос "кто запихнул корову на заднее сиденье легковой машины?" И ответ на него она неожиданно получила, сообщает 24 Канал.

Джессика Нельсон из города Мосайни в американском штате Висконсин была крайне удивлена, увидев "корову" на заднем сиденье седана Buick. Не гамбургер, а живое животное.

Женщина сняла увиденное на видео, и разместила сообщение на своей странице в Facebook: "Целая корова!!! Вот как можно сказать, что ты живешь в Висконсине, не проронив ни слова".

Очевидно, о публикации стало известно владельцу того самого Buick, и он связался с автором видео. Мужчина объяснил, что в машине находилась не корова, а теленок. Он возвращался с ярмарки, на которой только что приобрел не одного, а трех телят, и все они ехали на заднем сидении, просто двое лежали на креслах и на полу, и были незаметны.