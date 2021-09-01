Талибы опубликовали видео из Панджшера

Боевики радикального движения «Талибан» поделились видео из афганской провинции Панджшер, где базируется Фронт сопротивления, сообщает Лента.Ру.

На видео попали десятки талибов, у многих из них есть оружие. На записи также видны транспортные средства боевиков и военная техника. Голос за кадром сообщил, что силы движения прорвали указанный пояс безопасности Панджшера накануне ночью.

"Сейчас муджахиды здесь, вчера они были там, сегодня, хвала Аллаху, все позиции правительства были захвачены" , —рассказал он, показывая окрестности.

Автор ролика указал на аванпосты оппозиции на вершине попавшей на видео горы. По его словам, все они были разгромлены талибами. Он также показал долину, которая до сих пор остается под контролем правительства Панджшера и отметил, что часть боевиков уже двигается в ее сторону. Представитель движения подчеркнул, что наступление «Талибана» было настолько стремительным, что повстанцы не успели подготовить некоторые траншеи к бою.

Ранее сообщалось, что талибы захватили шесть аванпостов в Панджшере. Новое правительство в лице талибов пыталось наладить контакты с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере, однако переговоры не привели к результату.