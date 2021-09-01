Курс валют: итоги первого дня осени

В первый день нового месяца котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке ускорили рост и преодолели уровень 27 гривен. Только очередное вмешательство Национального банка смогло на время затормозить падение гривны.

Что характерно: объем выставленной сегодня на продажу валюты не сильно отличался от вчерашнего дня. А вот желающих купить оказалось гораздо больше: начался новый месяц, и с покупками на межбанк вышли компании-нерезиденты, традиционно в начале каждого месяца конвертирующие полученные дивиденды в валюту. К ним присоединились импортеры, которых напугал рост доллара, и спекулянты, решившие заработать на росте. Национальный банк, вчера не участвовавший в торгах, сегодня не стал рисковать и вышел с интервенцией на продажу валюты по цене 27,03 гривен. Жесткие действия регулятора, который в последнее время вполне конкретно указывает рынку, какой курс допустим, а какой нет, и сегодня сдержали рост. Но уровень 27 гривен был преодолен.

Закрыли торги среды на 10,5 копеек на покупке и на 9,5 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,91/26,96 (покупка/продажа).

Торги среды открылись довольно узко: спред на открытии составил всего 5 копеек. Первая сделка по цене 26,935 гривен прошла в 9:51. До 11:15 сделки шли ниже 27 гривен, но к этому моменту все более дешевое уже раскупили, и покупатели сами были вынуждены поднимать ценник. Незадолго до обеденного перерыва на рынке появился Национальный банк. Если позавчера регулятор выходил покупать валюту, то сегодня – с продажей. Экспортеры тут же начали выставлять свои заявки немного ниже уровня, который защищал регулятор, и вплоть до 15:30 сделки шли в диапазоне 27,01-27,03. В 15:30 Национальный банк ушел, и спекулянты тут же начали очередную игру на повышение: ценник на покупку вырос до 27,035 гривен, а на продажу – до 27,07 гривен. Впрочем, это была скорее игра на публику, т.к. реальных покупателей уже не осталось.

Котировки закрытия – 27,02/27,035 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился всего на 1 млн по сравнению со вторником и составил 194,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9834 гривен.

Официальный курс доллара на 2 сентября установлен на отметке 27,0029 гривен за доллар, рост на 11,01 копеек.

Официальный курс евро на 2 сентября установлен на отметке 31,9323 гривен за евро, рост на 10,06 копеек.

Наличный доллар в обменниках Киева за день подорожал на 5 копеек: утром его продавали по 26,98-26,99 гривен, а к вечеру ценник подняли до 27,03-27,04 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1848. Вышедшие в 15:15 данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США от института ADP показали резкое падение, что вызвало резкое падение доллара против остальных ведущих мировых валют. Евро воспользовался ситуацией и подскочил до отметки 1,1857 доллара. Наличный евро под действием двух факторов сразу (роста на FOREX и роста цены наличного доллара) подорожал за день на 15 копеек: утром киевские обменники продавали его по 31,75 гривен, к вечеру ценник подняли до 31,90 гривен.

Российский рубль вырос до 72,90 рублей за доллар – нового максимума за последний месяц. Состоянием на 18:30 он торгуется в узком диапазоне 72,90-72,96 рубля за доллар. Наличный рубль в столице подорожал на 2 копейки: с 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.