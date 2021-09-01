В США неизвестные устроили стрельбу в школе

В американском городе Уинстон-Салеме неизвестные устроили стрельбу на территории средней школы Mount Tabor, сообщает УНИАН.

Полиция сообщила, что школу закрыли в связи с произошедшим инцидентом.

"Мы активно расследуем случившееся и поделимся подтвержденной информацией, когда она станет доступна" , - говорится в опубликованном заявлении.

По данным телеканала ABC 11, на место прибыли правоохранители и медики. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек. А злоумышленника, открывшего огонь, разыскивают.

Власти также просят родителей не ехать в школу, а ждать их в местном торговом центре.