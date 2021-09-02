Породивший любимую криптовалюту Илона Маска мем «Доги» продан за миллионы долларов, и теперь у каждого есть возможность владеть его частью, сообщает Лента.ру.

Коллектив PleasrDAO, купивший невзаимозаменяемый токен (торгуемая единица криптовалюты) мема «Доги», начал продавать его долевое владение. NFT представлен миллиардами токенов.

На сайте Fractional.art и на децентрализованной бирже Miso инвесторы могут купить столько токенов, сколько могут себе позволить. Количество токенов во владении инвестора определяет его долю владения в NFT мема «Доги», хотя PleasrDAO планирует сохранить за собой контрольный пакет акций.

Держатели токенов также смогут участвовать в принятии будущих решений, касающихся NFT. Например, они смогут голосовать перед тем, как NFT будет продан, написал в своем блоге Джемис Джонсон (Jamis Johnson), главный сотрудник PleasrDAO.

"[Это] очень похоже на то, как если бы Лувр решил разделить Мона Лизу на части и раздать ее часть для всеобщего пользования. Однако, в отличие от Лувра, коллективное владение произведениями искусства действительно возможно только с использованием криптоискусства" , — написал Джонсон.

PleasrDAO не первая компания, которая «дробит» NFT, и эта тенденция, вероятно, сохранится. Рынок невзаимозаменяемых токенов недавно резко вырос — только в этом месяце на OpenSea, крупнейшем в мире рынке невзаимозаменяемых токенов, совершили транзакций на более чем два миллиарда долларов, при этом некоторые отдельные предметы коллекционирования NFT были проданы за миллионы долларов.

Многие эксперты считают невзаимозаменяемые токены рискованными и советуют инвестировать в них не больше, чем можете позволить себе потерять.

Легендарный мем «Доги» 2010 года, изображающий собаку сиба-ину по имени Кабосу и вдохновивший на создание криптовалюты dogecoin, был продан в июне 2021 года за четыре миллиона долларов в качестве NFT, или невзаимозаменяемого токена. Мем «Доги» создал огромное онлайн-сообщество, и dogecoin (криптовалюта, названная в честь интернет-мема «Доги») теперь является ведущей криптовалютой по рыночной стоимости.

В мае 2021 Илон Маск написал в Twitter, что работает с разработчиками dogecoin над «повышением эффективности системных транзакций». Маск также сказал разработчику dogecoin, что его цель — сделать эту криптовалюту достаточно простой в использовании, чтобы инвесторы могли использовать ее для оплаты чашки кофе.