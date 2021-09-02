Что ожидается на валютном рынке в четверг

Рост спроса на безналичный доллар продолжит толкать котировки вверх и сегодня. Нерезиденты активно конвертируют всю имеющуюся на руках гривну в валюту, и пока они не закончат этот процесс, давление на гривну на межбанковском валютном рынке﻿ будет сохраняться.

Крайне важным будет то, какую позицию займет Национальный банк: регулятор может согласиться с незначительным ослаблением национальной валюты и позволить курсу доллара вырасти еще или же начнет жестко защищать какой-то определенный уровень. Только от Нацбанка и его умелых действий сегодня зависит, насколько еще вырастет доллар, и как долго это будет продолжаться.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 27,00/27,05 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в среду подорожал еще на 5 копеек: утром его продавали по 26,98-26,99 гривен, а к вечеру ценник подняли до 27,03-27,04 гривен. Операторы валютного рынка ожидают активизацию покупателей наличного «американца» после того, как курс поднялся выше отметки 27 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 27,04-27,05 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если Нацбанк займет жесткую позицию и затормозит рост безналичного доллара, наличный доллар тут же отреагирует.

Евро на рынке FOREX в среду вырос до 1,1857 доллара после публикации слабых данных о занятости в США. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1833-1,1845 доллара. Наличный евро под действием двух факторов сразу (роста на FOREX и роста цены наличного доллара) подорожал за день на 15 копеек: утром киевские обменники продавали его по 31,75 гривен, к вечеру ценник подняли до 31,90 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,87-31,90 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в среду установил новый месячный максимум, поднявшись до 72,80 рублей за доллар на фоне общего ослабления американской валюты. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 72,98-73,04 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера подорожал на 2 копейки, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его цена останется на прежнем уровне, если только гривна опять сильно не упадет.