Илон Маск объявил о переносе поставок Tesla Roadster

Из-за нехватки комплектующих начало поставок на рынок электромобиля Tesla Roadster переносится на 2023 год, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил основатель Tesla Илон Маск.

Ранее планировалось, что эта модель появится в продаже в 2020 году.

"2021 год был годом сумасшедшего дефицита цепочки поставок, поэтому не имело бы значения, если бы у нас было 17 новых продуктов, поскольку ни один из них не будет поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мега-драмой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году", - написал﻿ Маск в Twitter .

Электромобиль Tesla Roadster

Tesla представила Roadster нового поколения в 2017 году. Спорткар будет иметь дальность хода без подзарядки до 1000 км. Разгоняться с места до 100 км/ч электромобиль сможет за 1,9 сек., а максимальная скорость в топ-варианте может составить около 400 км/ч. Предположительная стоимость электромобиля составит от $200 тыс.