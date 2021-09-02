Под Ровно мужчину экстренно госпитализировали с ботулизмом

В Ровенской области мужчину госпитализировали с ботулизмом, сообщили спасатели в утренней сводке, опубликованной в четверг, 2 сентября, сообщает Вести.

Известно, что состояние больного медики оценили как тяжелое.

"1 сентября в селе Бутово Варашского района лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у одного лица, которое госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии" , – говорится в сообщении.

В регионе проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Тем временем в Минздраве напомнили, что в случае выявления у пациента возможного или подтвержденного ботулизма врач должен в течении 15-ти минут сообщить об этом в Украинский научно-практический центр экстренной медпомощи и медицины катастроф МОЗ. Антитоксин можно получить в "Укрвакцина" МОЗ Украины в любое время суток и в любой день недели. Врачи также обязаны информировать о случаях ботулизма Госпропотребслужбу.