Настя Каменских позировала в белом костюме: новое фото из Хорватии

Украинская певица Настя Каменских скучает по морю. Во второй день осени исполнительница опубликовала фото, которое сделала во время летнего отпуска в Хорватии. NK предстала перед камерой в белоснежном наряде, сообщает 24 Канал.

Артистка опубликовала фото, которое сделала во время прогулки по хорватскому городку. Она предстала перед камерой на фоне невероятно красивой природы Хорватии. NK надела белый топ, который завязала под грудью, и короткие шорты с кружевом снизу.