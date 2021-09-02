По следам Кивы: Трухин написал диссертацию

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин написал диссертацию, сообщает bihus.info.

Тема кандидатской: "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи".

Отмечается, что дата защиты еще неизвестна.

Диссертацию на сайте высшего учебного заведения еще не опубликовали.

Комусь лаври Киви не дають спокою. ???? Депутат зі "слуг" Трухін теж написав дисертацію. Тема кандидатської: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії". Дата захисту – ще невідома. Дисертацію на сайті ВНЗ ще не опублікували. pic.twitter.com/zFUR2mtq9I — Bihus.Info (@bihusinfo) September 2, 2021

Напомним, депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.

Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.



