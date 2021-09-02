По следам Кивы: Трухин написал диссертацию
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин написал диссертацию, сообщает bihus.info.
Тема кандидатской: "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи".
Отмечается, что дата защиты еще неизвестна.
Диссертацию на сайте высшего учебного заведения еще не опубликовали.
Напомним, депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.
Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.