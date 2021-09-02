В США составили рейтинг надежности автомобилей

Американская организация JD Power опубликовала 35-ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей, которые продаются в Штатах. Без разрушения стереотипов не обошлось: в лидерах оказались машины, которые обычно считаются ломучими, тогда как в аутсайдеры попали те «железные лошадки», которые обычно ассоциируются у нас с качеством, сообщает АвтоПортал.

Исследование базируется на основе данных опроса 110 000 автовладельцев. Главной оценкой выступил индекс количества проблем, возникших у 100 автомобилей (measures number of problems experienced per 100 vehicles, сокращенно – РР100) в течение первых 90 дней после покупки. Чем ниже показатель (балл), тем выше надежность.

В этом году средний РР100 по отрасли составил 162 балла. Как оказалось, это на 4 очка меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем в JD Power констатировали: 20 автомобильных брендов из 32, которые участвовали в исследовании, улучшили свои показатели в 2021-м.

Самые надежные авто 2021

Теперь к конкретике. Оказалось, что самые надёжные автомобили по версии JD Power на данный момент делает Ram. Его результат – 128 баллов. К слову, в прошлом году эта марка была «лишь» на 4-м месте.

На втором месте находится Dodge – 139 проблем на 100 машин. И вот здесь наступает интересный момент: и Рэм, и Додж относятся к одному концерну, французско-американской группе Stellantis.

«Бронзу» между собой разделили Lexus и Mitsubishi – у них 144 проблемы на 100 авто. Замыкает ТОП-5 самых надежных автомобильных марок Kia – 146 баллов.

Самые ненадежные авто 2021

А вот в антирейтинг попали такие марки, как Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, Audi и Chrysler. Их результат составил 204, 210, 213, 240 и 251 РР100 соответственно.

Особняком в списке стоит Тесла с показателем в 231 балл. Ее до сих пор не могут полноценно включить в исследование, так как марка запрещает опрашивать своих килентов в 15 штатах.

В целом же рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ram: 128

2. Dodge: 139

3. Lexus: 144

4. Mitsubishi: 144

5. Nissan: 146

6. Kia: 147

7. Genesis: 148

8. Hyundai: 149

9. Jeep: 149

10. Chevrolet: 151

11. Mini: 151

12. Buick: 156

13. Toyota: 157

14. Ford: 162

15. Lincoln: 163

16. Porsche: 163

17. GMC: 164

18. Honda: 164

19. Jaguar: 165

20. BMW: 166

21. Infiniti: 170

22. Cadillac: 173

23. Mazda: 177

24. Subaru: 182

25. Mercedes-Benz: 193

26. Acura: 200

27. Land Rover: 200

28. Alfa Romeo: 204

29. Volvo: 210

30. Volkswagen: 213

31. Audi: 240

32. Chrysler: 251

33. Tesla: 231 (частично учувствует в рейтинге)

Самые надежные модели автомобилей

Отдельно в JD Power назвали такие модели-эталоны качества по классам (от компактного авто и среднеразмерного кросса до минивэна и полноразмерного пикапа, с делением на принадлежность к масс-маркету и премиум сегменту): Hyundai Accent, BMW 2 серии, Kia Forte, Lexus RC, Nissan Altima, Kia Sedona, Cadillac CT5, Nissan Maxima, Genesis G80, Chevrolet Corvette, Kia Soul, Lexus UX, Kia Sportage, BMW X4, Nissan Murano, Lexus RX, Jeep Gladiator, Kia Telluride, BMW X6, Toyota Sequoia, BMW X7, Tundra, Ram 2500/3500.

Наконец, эксперты выделили лучшие модели по конкретным производителям: