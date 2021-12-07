Польза и вред облепихи для организма

Родиной ягоды считается Восточная Азия. Ее использовали и в Риме, и в Греции, но вскоре перестали, так как кусты стремительно разрастались и были достаточно колючими. В XIX веке облепиху снова стали выращивать, но в качестве декоративного растения. Чуть позже из нее начали делать масло. Но до сих пор не все плоды кустарника облепихи можно употреблять в пищу.

Польза облепихи

Ягода богата различными витаминами и микроэлементами, кроме того, облепиха сохраняет высокую концентрацию витамина С даже после заморозки. Ягоду используют, как антисептическое и ранозаживляющее средство. Витамины А и Е в составе запускают процессы регенерации тканей, улучшают обмен веществ и укрепляют сосуды.

Несколько чайных ложек облепихи - суточная норма витамина Е для человека.

Также облепиха богата витаминами группы В, К и Р. Кислоты в составе благоприятно влияют на состояние ЖКТ. Витамин С и фитонциды укрепляют иммунитет. Серотонин - "гормон счастья" - стабилизирует нервную систему и улучшает настроение. Известно, что такими же свойствами обладают шоколад и бананы, но рекордсмен, всё-таки, облепиха.

Спелая облепиха - польза для женщин

Врачи утверждают - ягоды благотворно влияет на организм девушек, особенно беременных, так как содержит фолиевую кислоту. Также облепиха защищает и восстанавливает слизистые оболочки.

Существует мнение, что ягода поддерживает клетки и ткани, пораженные от воздействия свободных радикалов. Это значит, что облепиху часто назначают, как дополнительное средство, во время лучевой терапии при онкологии.

В Китае медики делают акцент на том, что облепиха имеет хороший отхаркивающий эффект, так что, ягоды, сок и чай с облепихой - отличное противовирусное народное средство.

Вред облепихи

Основным недостатком ягоды является ее слабительный эффект. Так что, если вы не уверены в состоянии своего желудочно-кишечного тракта или недавно пострадали от пищевого отравления, воздержитесь от употребления облепихи.

Норма в день для здорового человека - не более 50 ягод. Детям можно давать разбавленный облепиховый сок. Если есть склонность к аллергии, то делать это запрещено, особенно, до 3-х лет.

Больным язвой стоит обратить внимание на облепиховое масло, но ягоды и сок противопоказаны. То же самое касается людей, больных гастритом и тех, что страдают заболеваниями печени и поджелудочной железы. При наличии камней в почках или желчном пузыре, осторожно отнеситесь к употреблению облепихи.