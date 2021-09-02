В Украине зарегистрирован первый водородный электромобиль

В Украину ввезли, сертфицировали и поставили на отечественные номера первый электромобиль на водородных топливных ячейках (FCV). Об этом написал на своей страничке в Facebook президент Украинского водородного совета Александр Репкин, сообщает Enkorr.

«Мы с Украинским водородным советом завезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера! В 2019 г. я пообещал, что это произойдет, и сейчас могу с гордостью представить результат», — пишет ведущий национальный специалист в этой сфере .

«Скажу откровенно, процесс сертификации был достаточно сложным и длительным. Прошло полтора месяца, прежде чем мы получили украинские номера. Благодаря чему сейчас у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, процедура займет всего три дня! — подчеркивает А.Репкин. — Теперь дело за постепенным развитием инфраструктуры для водородного транспорта (водород — это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов). Среди первых наших шагов будет сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине. Мы с командой Украинского водородного совета, а также все эксперты, которые сейчас разрабатывают водородную стратегию [страны], активно работаем над тем, чтобы развить водородную энергетику в Украине и даже сделать ее экспортером водорода для Европы».

Как сообщалось, согласно исследованиям Института возобновляемой энергетики НАН Украины, в нашей стране может быть произведено до 280 млрд куб. м водорода, или 800 ТВт*час.

Справка:

Украинский водородный совет (осн. в 2018 г.) — это первая водородная энергетическая ассоциация ведущих энергетических, промышленных и публичных компаний Украины, объединенных стремлением и пониманием необходимости: