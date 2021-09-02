Межбанк: у спекулянтов появилась возможность заработать

С приходом осени на межбанковский валютный рынок﻿ пришла высокая волатильность: котировки безналичного доллара начали изменяться более динамично, и у спекулянтов появилась возможность неплохо зарабатывать в течение дня, покупая валюту по более низкой цене и продавая на росте.

Так сегодня продолжающийся ажиотажный спрос со стороны покупателей, к которым вчера присоединились банки, совершающие спекулятивные покупки, привел к росту ценников до 27,072 гривен на покупке и 27,085 гривен на продаже. Выросшие цены привлекли крупных продавцов: с продажей вышел «Укрэксимбанк», и котировки полетели вниз еще быстрее, чем росли до этого. Спекулянты, которые вчера покупали, тоже начали продавать. В результате к обеденному перерыву котировки вернулись ниже уровня 27 гривен, опустившись до 26,96 на покупке и 26,98 гривен на продаже.

Еще драматичней менялась ситуация на наличном валютном рынке. Раздумывающие до последнего покупатели с самого утра обеспечили хороший спрос на наличного «американца», и уже к 10:30 утра ценник в киевских оптовых обменках подскочил до 27,10 гривен, а некоторые умудрялись продавать даже по 27,15 гривен. Как только тренд на межбанке развернулся, пошли вниз и цифры на табло киевских обменок: уже к обеду доллар на продаже опустился до 27,02 гривен.

Евро на FOREX сегодня торгуется в нешироком диапазоне 1,1833-1,1855 доллара; подняться выше вчерашнего максимума пока не удается. Наличный евро утром продавали по 31,90-31,95 гривен, затем ненадолго ценник подняли до 32,00 гривен, и к обеду опять опустили до 31,93-31,95 гривен.

Российский рубль продолжает дорожать к американскому доллару: к обеду он достиг отметки 72,76 рубля за доллар – нового месячного максимума. Наличный рубль в столице подорожал еще на 1 копейку по сравнению со вчерашним днем: сегодня его продают по 3,67-3,68 гривны за 10 рублей.