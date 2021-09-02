Еще один автобренд переходит на электромобили

Принадлежащий Hyundai бренд премиальных автомобилей Genesis заявил, что с 2025 года все новые модели будут электрическими — классическими аккумуляторными или на водородных топливных элементах. В 2030 году Genesis будет производить только машины с нулевым выбросом, все автомобили с двигателями внутреннего сгорания к этому моменту будут окончательно сняты с производства, сообщает 3Dnews.

Автопроизводитель опубликовал дорожную карту, согласно которой ассортимент будет включать в себя восемь моделей электромобилей, к 2030 году Genesis планирует продавать порядка 400 тыс. машин в год. Всего две недели назад компания анонсировала дебютный электромобиль GV60, построенный на платформе Hyundai E-GMP. О технических характеристиках машины пока известно не так много, однако автопроизводитель уже уточнил, что она будет поддерживать мощную беспроводную зарядку WiTricity, а также получит запас хода в 430 км.

Но на этом Genesis, конечно, не остановится. Одним из перспективных направлений автопроизводитель считает технологии, связанные с водородными топливными элементами. Это экологически чистое решение, продуктом выброса является вода. Genesis пообещала сделать водородные машины более мощными, чем современные модели. Технология уже присутствует на рынке не один год, однако её развитию мешает практически полное отсутствие сопутствующей инфраструктуры — машины негде заправлять.

У машин на водородных элементах есть минимум одно существенное преимущество перед классическими электромобилями. Речь идёт о времени заправки, оно составляет всего 5–6 минут, что намного быстрее зарядки аккумулятора, даже в случае мощной станции с постоянным током. Впрочем, Genesis в настоящий момент работает также над усовершенствованием технологий литийионных аккумуляторов и электродвигателей.

В следующем году к Genesis GV60 добавится электрическая версия седана G80, кроме того, ожидается дебют электрического кроссовера GV70. Модель GV60 работает на платформе E-GMP от Hyundai Motor Group, в ближайшее время к ней добавится ещё одна или две электрические платформы, они станут основой для более крупных и спортивных моделей.