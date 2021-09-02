Курс валют: итоги четверга

В четверг рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке сменился падением, и теперь уже Национальному банку пришлось сдерживать чрезмерное укрепление гривны.

Сегодняшние торги можно условно разделить на два периода. С утра занервничавшие покупатели разогнали котировки до 27,072 гривен на покупке и 28,085 на продаже. Но затем на рынок вышел «Укрэксимбанк» с продажей валюты одного из своих крупных клиентов, и баланс сил качнулся в сторону избытка предложения. Котировки начали падать еще быстрее, чем росли до этого, и к обеду опустились до 26,96 гривен на покупке и 26,99 гривен на продаже. Ситуацию вновь пришлось спасать Национальному банку: регулятор вышел на рынок и начал скупать самые дешевые предложения на продажу валюты в районе 26,97 гривен. Купив таким образом 5 млн долларов, Нацбанк ушел, а котировки опустились еще ниже.

Закрыли торги четверга на 6,5 копеек на покупке и на 5 копеек на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,00/27,10 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка по цене 27,06 гривен прошла в 9:46. На старте торгов число покупателей значительно превышало число продавцов, поэтому котировки продолжили расти. Это продолжалось до 10:30. Затем на рынок начали выходить продавцы, среди которых выделялся «Укрэксимбанк» и один из банков с иностранным капиталом. Они быстро закрыли самые дорогие заявки на покупку, и ценники поползли вниз, а к 12:30 – опустились ниже уровня 27 гривен. Вмешательство Национального банка ненадолго затормозило снижение котировок, и после ухода регулятора они продолжили снижение.

Котировки закрытия – 26,955/26,985 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 46,5 млн по сравнению со средой и составил 147,7 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0457 гривен.

Официальный курс доллара на 3 сентября установлен на отметке 27,0247 гривен за доллар, рост на 2,18 копейки.

Официальный курс евро на 3 сентября установлен на отметке 32,0067 гривен за евро, рост на 7,44 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась очень динамично: сначала выросла до 27,10 гривен, а к вечеру опустилась до 26,99-27,00 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1856. Сегодня евро продолжил рост и смог подняться до отметки 1,1869 доллара после публикации слабых данных об уровне производительности в несельскохозяйственном секторе США. Наличный евро сегодня следовал за наличным долларом: утром его продавали по 31,90-31,95 гривен, затем ненадолго ценник подняли до 32,00 гривен, а к вечеру евро опять подешевел до 31,90 гривен.

Российский рубль продолжил рост к американскому доллару и к вечеру достиг 72,70 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,82-72,87 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подорожал еще на 1 копейку: с 3,65-3,67 до 3,67-3,68 гривен за 10 рублей.