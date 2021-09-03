Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Торговля на межбанковском валютном рынке﻿ начинает входить в обычный режим.

Нерезиденты, в начале каждого месяца конвертирующие выплаченные дивиденды в валюту, уже практически завершили этот процесс и в ближайшее время не будут оказывать влияние на рынок своими покупками. В то же время у экспортеров, которым в конце августа выплатили компенсацию НДС, скоро начнет заканчиваться гривна, и им для пополнения оборотных средств придется выходить на рынок с продажей валютных запасов. Уже сегодня начнется процесс стабилизации и выравнивания баланса спроса-предложения. Национальный банк, как мы видим, пристально наблюдает за происходящим и в случае резкого изменения ситуации всегда готов прийти на помощь. Торговля на межбанке будет проходить в окрестностях уровня 27 гривен, уйти от него далеко вверх или вниз будет сложно.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,90/27,00 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в столице в четверг менялась очень динамично: сначала выросла до 27,10 гривен, а к вечеру опустилась до 26,99-27,00 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,98-26,99 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в районе 27 гривен.

Евро на рынке FOREX в четверг продолжил рост и поднялся до отметки 1,1876 доллара после публикации неутешительной статистики в США. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 1,1872-1,1884 доллара. Наличный евро в четверг утром продавали по 31,90-31,95 гривен, затем ненадолго ценник подняли до 32,00 гривен, а к вечеру евро опять подешевел до 31,90 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,90 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки ожидать продолжения роста цены евро.

Российский рубль в четверг установил новый месячный максимум, поднявшись до 72,70 рублей за доллар на фоне общего ослабления американской валюты. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 72,88-72,92 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера подорожал еще на 1 копейку: с 3,65-3,67 до 3,67-3,68 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль будут продавать по 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.