Межбанк: доллар продолжил снижение

Котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ сегодня продолжили снижение, поскольку число желающих купить валюту существенно снизилось.

Видя, что доллар опустился ниже 27 гривен, импортеры решили взять паузу и понаблюдать, до какого уровня смогут снизить ценник на доллар. А продавцы, наоборот, видя, что доллар дешевеет, активизировали свои действия. Еще одна причина – в понедельник Америка празднует День Труда, банки и биржи будут закрыты, поэтому тем, кому срочно нужна гривна, надо поторопиться. Доллар начал падать так быстро, что Нацбанк опять был вынужден вмешаться и вышел с интервенцией на покупку. Но регулятор недолго был на рынке: взяв 5 млн долларов по 26,93 гривен, он ушел, а ценник на покупку к концу обеденного перерыва опустился ниже 26,90 гривен.

Продолжилось снижение цен и на наличном валютном рынке. Утром киевские оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 26,98-27,00 гривен, а к обеду готовы были отдавать по 26,95-26,96 гривен; те же, кто испытывали сложности с гривной, соглашались отдавать объемы даже по 26,94 гривен. Похоже, вчерашний резкий разворот тренда вниз многих застал врасплох. Опять же: снижение цен на валюту тут же «подкосило» спрос на нее.

Евро на FOREX сегодня торгуется в нешироком диапазоне 1,1865-1,1884 доллара. Рынок ждет публикации данных по занятости в США и уровню безработицы за август, которые выйдут в 15:30 по киевскому времени. Наличный евро в первой половине дня продавали по 31,90-31,95 гривен в зависимости от спроса в том или ином оптовом обменнике. Сегодня цена евровалюты меняется слабо.

Российский рубль опять пытается дорожать к американскому доллару: к обеду он достиг отметки 72,74 рубля за доллар – нового месячного максимума. Наличный рубль в столице подешевел вслед за остальными валютами: сегодня его продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.