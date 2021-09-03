Межбанк: доллар продолжил снижение
Котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке сегодня продолжили снижение, поскольку число желающих купить валюту существенно снизилось.
Видя, что доллар опустился ниже 27 гривен, импортеры решили взять паузу и понаблюдать, до какого уровня смогут снизить ценник на доллар. А продавцы, наоборот, видя, что доллар дешевеет, активизировали свои действия. Еще одна причина – в понедельник Америка празднует День Труда, банки и биржи будут закрыты, поэтому тем, кому срочно нужна гривна, надо поторопиться. Доллар начал падать так быстро, что Нацбанк опять был вынужден вмешаться и вышел с интервенцией на покупку. Но регулятор недолго был на рынке: взяв 5 млн долларов по 26,93 гривен, он ушел, а ценник на покупку к концу обеденного перерыва опустился ниже 26,90 гривен.
Продолжилось снижение цен и на наличном валютном рынке. Утром киевские оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 26,98-27,00 гривен, а к обеду готовы были отдавать по 26,95-26,96 гривен; те же, кто испытывали сложности с гривной, соглашались отдавать объемы даже по 26,94 гривен. Похоже, вчерашний резкий разворот тренда вниз многих застал врасплох. Опять же: снижение цен на валюту тут же «подкосило» спрос на нее.
Евро на FOREX сегодня торгуется в нешироком диапазоне 1,1865-1,1884 доллара. Рынок ждет публикации данных по занятости в США и уровню безработицы за август, которые выйдут в 15:30 по киевскому времени. Наличный евро в первой половине дня продавали по 31,90-31,95 гривен в зависимости от спроса в том или ином оптовом обменнике. Сегодня цена евровалюты меняется слабо.
Российский рубль опять пытается дорожать к американскому доллару: к обеду он достиг отметки 72,74 рубля за доллар – нового месячного максимума. Наличный рубль в столице подешевел вслед за остальными валютами: сегодня его продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.