В НБУ озвучили, сколько денег у украинцев на руках

Объем гривны в наличном обращении в Украине увеличился и приблизился к 600 млрд, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, сообщает Зеркало недели.

Общий объем наличных гривен на руках у населения составляет 594 млрд, 4 из которых приходятся на монеты.

«Банкноты в обращении составляют 590 млрд гривен общим количеством 2,9 млрд штук. Монеты – 4 млрд гривен, 13,8 млрд штук» , - рассказал глава НБУ на открытии «Музея гривны под открытым небом» в пятницу, 3 сентября.

По данным Нацбанка, к концу июля на руках и населения было 548,62 млрд гривен, еще 45,97 млрд наличных гривен находились в кассах банков.

В начале года украинцы держали на руках 516,09 млрд, в кассах банков хранились 42, млрд гривен. То есть суммарный объем наличности за семь месяцев увеличился на 6,5%.