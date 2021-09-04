Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе котировки безналичного доллара ненадолго поднялись выше уровня 27 гривен, но затем вновь возобновили падение. Национальный банк активно участвовал в работе межбанковского валютного рынка﻿, то продавая, то покупая валюту и сглаживая резкие колебания.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 30 августа на отметке 26,90/26,97 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Появление на рынке государственной компании «Укравтодор», которая вышла с продажей полученного накануне валютного кредита, предопределило характер торгов в этот день: предложение валюты существенно превысило спрос, и Национальному банку пришлось активно выкупать излишки, чтобы не обрушить курс доллара. Уже на следующий день ситуация изменилась: покупателей было больше, чем продавцов, и котировки перешли от снижения к росту.

В среду 1 сентября они поднялись выше уровня 27 гривен, а в четверг 2 сентября достигли недельных максимумов – 27,072 гривен на покупке и 27,085 гривен на продаже. На этот раз Национальному банку пришлось выйти с интервенцией на продажу валюты по цене 27,03 гривен, чтобы не допустить сильного ослабления гривны. Вмешательство регулятора помогло: сначала рост котировок прекратился, а затем они пошли вниз. В пятницу снижение усилилось: доллар опять вернулся ниже уровня 27 гривен. Закрыли неделю на отметке 26,875/26,91 гривен – на 7 копеек по обеим позициям ниже, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю купил 159 и продал 7 млн долларов, в результате прирост золотовалютных резервов составил 152 млн долларов.

Очень динамично менялся в течение недели и наличный курс доллара. Утром 30 августа в обменниках Киева доллар продавали по 27,00-27,02 гривен, на следующий день - уже по 26,90-26,92 гривен. В четверг 2 сентября, когда курс безналичного доллара достиг недельного максимума, наличный доллар подорожал до 27,08-27,10 гривен, правда, в тот же день он возобновил падение. К вечеру пятницы 3 сентября доллар в оптовых обменных пунктах столицы продавали уже по 26,94-26,95 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе продолжил рост, начавшийся неделей ранее, и в пятницу 3 сентября ненадолго поднялся к отметке 1,1908 доллара после публикации крайне слабых данных по рынку труда в США, показавших рост новых рабочих мест в августе всего на 235 000 против ожидаемых 750000. Закрыли неделю на уровне 1,1878 – на 84 пункта выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю вырос на 25 копеек. Утром понедельника 30 августа евро продавали по 31,70-31,75 гривен, а вечером пятницы 3 сентября – по 31,95-32,00 гривен.

Российский рубль на уходящей неделе вырос по отношению к американскому доллару с 73,70 до 72,55 рублей за доллар. Возобновившийся рост мировых цен на нефть и ослабление доллара к ведущим мировым валютам поддержали российскую валюту. Закрыли неделю на отметке 72,80 рубля за доллар – на 70 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подорожал на 2 копейки – с 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На следующей неделе валютный рынок войдет в обычный рабочий режим. Предложение и спрос на межбанковском валютном рынке выровняются; в случае же возникновения дисбалансов Национальный банк будет выходить с интервенциями на покупку или продажу валюты, сдерживая чересчур резкое изменение котировок. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,80-27,20 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро попытается продолжить рост, продолжающийся уже две недели. Диапазон колебаний евро в мире смещаем вверх: 1,1730-1,1990 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,70 до 32,30 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе попытается закрепиться ниже 73 рублей за доллар, и если доллар продолжит снижение к другим валютам, у рубля это вполне может получиться. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,63-3,75 гривны за 10 российских рублей.