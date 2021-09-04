Прогноз курса валют на неделю

Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе котировки безналичного доллара ненадолго поднялись выше уровня 27 гривен, но затем вновь возобновили падение. Национальный банк активно участвовал в работе межбанковского валютного рынка﻿, то продавая, то покупая валюту и сглаживая резкие колебания. 

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 30 августа на отметке 26,90/26,97 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Появление на рынке государственной компании «Укравтодор», которая вышла с продажей полученного накануне валютного кредита, предопределило характер торгов в этот день: предложение валюты существенно превысило спрос, и Национальному банку пришлось активно выкупать излишки, чтобы не обрушить курс доллара. Уже на следующий день ситуация изменилась: покупателей было больше, чем продавцов, и котировки перешли от снижения к росту.

В среду 1 сентября они поднялись выше уровня 27 гривен, а в четверг 2 сентября достигли недельных максимумов – 27,072 гривен на покупке и 27,085 гривен на продаже. На этот раз Национальному банку пришлось выйти с интервенцией на продажу валюты по цене 27,03 гривен, чтобы не допустить сильного ослабления гривны. Вмешательство регулятора помогло: сначала рост котировок прекратился, а затем они пошли вниз. В пятницу снижение усилилось: доллар опять вернулся ниже уровня 27 гривен. Закрыли неделю на отметке 26,875/26,91 гривен – на 7 копеек по обеим позициям ниже, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю купил 159 и продал 7 млн долларов, в результате прирост золотовалютных резервов составил 152 млн долларов.

Очень динамично менялся в течение недели и наличный курс доллара. Утром 30 августа в обменниках Киева доллар продавали по 27,00-27,02 гривен, на следующий день  - уже по 26,90-26,92 гривен. В четверг 2 сентября, когда курс безналичного доллара достиг недельного максимума, наличный доллар подорожал до 27,08-27,10 гривен, правда, в тот же день он возобновил падение. К вечеру пятницы 3 сентября доллар в оптовых обменных пунктах столицы продавали уже по 26,94-26,95 гривен. 

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе продолжил рост, начавшийся неделей ранее, и в пятницу 3 сентября ненадолго поднялся к отметке 1,1908 доллара после публикации крайне слабых данных по рынку труда в США, показавших рост новых рабочих мест в августе всего на 235 000 против ожидаемых 750000. Закрыли неделю на уровне 1,1878  –   на 84 пункта выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю вырос на 25 копеек. Утром понедельника 30 августа евро продавали по 31,70-31,75 гривен, а вечером пятницы 3 сентября – по 31,95-32,00 гривен. 

Российский рубль на уходящей неделе вырос по отношению к американскому доллару с 73,70 до 72,55 рублей за доллар. Возобновившийся рост мировых цен на нефть и ослабление доллара к ведущим мировым валютам поддержали российскую валюту. Закрыли неделю на отметке 72,80 рубля  за доллар – на 70 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подорожал на 2 копейки – с 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе? 

На следующей неделе валютный рынок войдет в обычный рабочий режим. Предложение и спрос на межбанковском валютном рынке выровняются; в случае же возникновения дисбалансов Национальный банк будет выходить с интервенциями на покупку или продажу валюты, сдерживая чересчур резкое изменение котировок. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,80-27,20 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро попытается продолжить рост, продолжающийся уже две недели. Диапазон колебаний евро в мире смещаем вверх: 1,1730-1,1990 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,70 до 32,30 гривен за один евро. 

Российский рубль на следующей неделе попытается закрепиться ниже 73 рублей за доллар, и если доллар продолжит снижение к другим валютам, у рубля это вполне может получиться.  В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,63-3,75 гривны за 10 российских рублей. 

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