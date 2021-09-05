Укрзализныця в конце августа провела выставку, на которой продемонстрировала модернизированные вагоны, среди которых были плацкартные вагоны капсульного типа, а также купейные вагоны 2021 года Крюковского вагоностроительного завода, купейные вагоны-трансформеры и др, сообщает РБК-Украина.

Видео новых плацкартных составов показал Олег Васильев на своем YouTube-канале "Железные магистрали".

На выставке показали концептуальный вариант плацкартного вагона. То есть финальная его версия будет дополнена с учетом пожеланий потенциальных пассажиров.

Дизайн проекта разработала компания из Запорожской области. По сравнению с классическими плацкартными вагонами, в новых есть не только шторки, но и вдоль прохода появились перегородки, стилизованные под лестницу. Возле боковых полок есть такие же приспособления для подъема на верх.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В купе нижние полки оборудованы широкой спинкой. В углу со стороны окна включается индивидуальный свет. Там же расположены сопла вентиляции. Розетки 220 вольт и USB-разъемы оборудованы возле столиков. Также там есть маленькие полочки, на которые можно положить для зарядки телефон.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На верхних местах есть такие же опции, свет, розетки, полочка и вентиляция. Шторки для создания приватного пространства закрываются по всему периметру полки.

На столике предусмотрены четыре круглых выемки для тары. Окна затемняются двумя вариантами рулонных шторок. Над окном также вмонтирована панель общего освещения и монитор, на котором отображаются гео-данные поезда, дата, время, скорость движения, индикация работы туалетов.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Над верхними местами расположена багажная полка, сделанная из прозрачных материалов. Боковые места оборудованы аналогичными опциями.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В санузлах классический комплект оборудования, в дополнение к которому идет пеленальный столик.