Польша заманивает заробитчан фискальными поблажками

Уже этой осенью польский парламент может с большой вероятностью утвердить проект программы, которая предусматривает существенные льготы для заробитчан, планирующих остаться в этой стране минимум на четыре года, сообщает UBR.

Украинцы, как и другие иностранцы, смогут платить вдвое меньше налогов, чем сами поляки.

Логика законодателей проста: во-первых, Польша хочет таким образом привлечь как можно больше иностранных трудовых мигрантов на длительный срок. Во-вторых, желает вернуть на родину самих поляков, которые уже успели принять за границей иностранное гражданство. В-третьих, улучшить демографическую ситуацию.

В первые четыре года после переезда в Польшу, если парламент одобрит программу, человек будет платить налоги с 50% скидкой. Польское Министерство финансов уже заявило, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

При этом, чтобы воспользоваться столь щедрыми льготами, нашим заробитчанам необходимо выполнить ряд условий:

перед переездом в Польшу жить за границей как минимум три года и подтвердить это документально (такое требование не удивительно, так как речь идет о заманивании именно новых заробитчан);

для получения налоговых льгот необходимо, чтобы человек приехал в Польшу впервые;

после приезда он должен жить там полных четыре года;

послабления касаются тех, кто будет платить налоги в Польше от всех возможных доходов: трудового договора или от предпринимательской деятельности.

Демография и удержание пенсионеров

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник поддержал мнение, что сами местные поляки, мягко говоря, будут таким изменениям недовольны. В парламентской программе ведь речь идет о прямой налоговой сегрегации местных от "понаехавших".

"Можно, конечно, ожидать, что среди поляков разразится недовольство. Иностранцам дают преференции перед местным населением. Но надо понимать, что приплыв трудовых мигрантов из других стран в первую очередь влияет на наполнение местного фонда социального страхования и пенсионного фонда" , – уточнил он.

Такие "фискальные пряники" приводят к тому, что Польше будет легче поддерживать своих же пенсионеров, которых будет становиться все больше. И это связанно с тем, что там происходят те же демографические процессы, что и в Украине. Население стареет. И существует та же проблема отъезда поляков за границу.

"Число поляков, которые платят налоги, сокращается. Взносы в фонды соцстрахования падают. И несмотря на возможное недовольство местного населения, такие налоговые послабления для иностранцев – очень правильное решение. Они привлекают именно активных людей, повышающих местный ВВП" , – отметил эксперт.

По словам Воскобойника, это как раз те решения, на которые и украинским чиновникам стоило бы обратить внимание. И понять, что "только сокращением налогов и созданием льгот для бизнеса и граждан можно добиться падения оттока трудоспособного населения" . Такие решения соседей надо "копировать", считает он.

Сколько наших смогут осесть в Польше

По разным оценкам, Польша нуждается в 5-6 млн не просто трудовых мигрантов, а тех, кто приезжает туда, ассимилируясь и оставаясь навсегда. Это – борьба за трудовые ресурсы на государственном уровне. И на сегодняшний день Украине нечем ответить на такие шаги со стороны соседей.

"Если учитывать последние намеренья наших чиновников насчет повышения административного давления на бизнес и роста налогов, фискализации, то ясно, что это приведет к тому, что люди из Украины будут выезжать на заработки. Они будут покидать родину навсегда" , – выразил предположение Воскобойник.

Владимир Дмитренко, занимающийся трудоустройством украинцев в Польше, обращает внимание на результаты недавнего соцопроса среди наших граждан (группа "Рейтинг"). Согласно его результатам, 35% украинцев думали о том, чтобы выехать в Польшу на заработки. Более всего к миграции склонялись люди до 40 лет.

"В 2020 году, по данным НБУ, из Украины выехало около 3 млн трудовых мигрантов. В течение года в страну вернулись 400-500 тыс. человек, но в основном – из-за пандемии коронавируса. Теперь все они получат уйму стимулов, чтобы там и остаться. И это не шутки. Нам стоит насторожиться" , – говорит он.

А вот эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент Светлана Кожушко с такой позицией экспертов не согласилась, поскольку изменение налогообложения "не повлияет на увеличение потока миграции трудового потенциала, это – глобальные процессы" , и их довольно трудно удержать.