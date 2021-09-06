Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Нерезиденты уже закончили конвертировать полученные дивиденды в валюту, и с понедельника межбанковский валютный рынок﻿ войдет в нормальный деловой режим, где спрос и предложение будут примерно уравновешивать друг друга.

Рост предложения валюты от экспорта по мере того, как у него будет заканчиваться оборотная гривна, будет компенсироваться сезонным ростом спроса от импортеров, у которых в сентябре начинает расти деловая активность после летних пассивных месяцев. В случае же сильного перекоса в ту или иную сторону Национальный банк будет выходить с интервенцией и «гасить пожар».

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,85/26,95 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в столице на выходных сохранялась на уровне 26,95-26,96 гривен. По такой цене его начнут продавать и в понедельник утром. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в районе 26,92-26,97 гривен.

Евро на рынке FOREX в пятницу продолжил рост и поднялся до отметки 1,1908 доллара после публикации крайне слабых данных по рынку труда в США: новых рабочих мест в августе появилось всего 235 000, в 3 раза меньше прогноза. Утром понедельника он корректирует свой рост и уже опустился до 1,1865 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 31,95 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки ожидать снижения цены евро.

Российский рубль в пятницу воспользовался слабостью американского доллара (после выхода данных по рынку труда США) и вырос до 72,55 рублей за доллар. Утром понедельника он уже опустился до 72,95 рублей за доллар. Наличный рубль в столице на выходных продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня утром продажа начнется по той же цене, дальше все будет зависеть от поведения гривны: если укрепление к доллару продолжится, подешевеет и наличный рубль.