В Израиле допустили необходимость четвертой прививки от COVID-19

Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). По состоянию на 6 сентября, 2,5 млн израильтян получили третью дозу, и страна ожидает завершения кампании вакцинации, сообщает Обозреватель.

Зарка сказал, что вирус продолжит существование, так что нужно ввести подготовку к введению четвертой лозы вакцины.

"Размышляя об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев – это может быть один раз в год, каждые пять или шесть месяцев – нам потребуется новая инъекция. Отныне это будет наша жизнь" , – говорил он, не уточнив, когда может быть запущена четвертая инъекция.

Зарка также сказал, что следующий бустерный укол может быть изменен для лучшей защиты от новых вариантов вируса SARS-CoV-2, таких как высокоинфекционный штамм Delta.

Израиль стал первой страной, которая официально предложившей третью дозу. 1 августа начали делать прививки лицам старше 60 лет. На прошлой неделе вакцину начали вводить детям от 12 лет.