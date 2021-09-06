Цены на газ в Европе резко выросли

В ходе торгов 6 сентября цены на газ в Европе резко возросли. Стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF достигала 53,68 евро за мегаватт-час, около 659 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи. К моменту написания новости цены достигают 52,96 евро за мегаватт-час (рост около 3 процентов), сообщает Лента.ру.

В августе поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, что создало предпосылки для дефицита топлива и также привело к росту цен. В начале сентября опрошенные Bloomberg аналитики назвали планы «Газпрома» по наращиванию запасов в российских подземных газовых хранилищах (ПХГ) угрозой для рынка и потребителей Европы. Ранее объемы в европейских ПХГ серьезно снизились.

Издание предполагает, что российскому гиганту для успешной работы в ходе отопительного сезона необходимо закачать в хранилища примерно 80 процентов от объема, поставляемого в Западную Европу, которая традиционно считается основным рынком сбыта для «Газпрома». Однако экономисты предполагают, что в ближайшее время концерн полностью пересмотрит приоритеты в своей политике, практически уйдя от европейского экспорта. В сложившейся ситуации мировые цены на газ резко растут.