Нацбанк спасает доллар от обвала

В понедельник на межбанковском валютном рынке﻿ число желающих купить валюту значительно уменьшилось. Причина – выходной в США. Сегодня в Америке празднуют День Труда, в связи с чем все банки и биржи закрыты. Сделки по доллару на межбанке проходят по схеме ТОМ (с поставкой доллара завтра), что не очень устраивает покупателей.

Ситуацию вновь пришлось спасать Нацбанку. В самом начале торгов он выкупил около 5 млн долларов в районе 26,94 гривен, а во время обеденного перерыва, после того, как котировки опустились ниже уровня 26,80, вышел с интервенцией на покупку по цене 26,76 гривен.

Сначала медленно и неохотно, а затем все быстрее падает сегодня и цена наличного доллара. Утром киевские оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 26,94-26,95 гривен, а к обеду готовы были отдавать по 26,89-26,90 гривен. Операторы валютного рынка жалуются на падение спроса на дешевеющую валюту.

Евро на FOREX сегодня корректируется после роста в прошлую пятницу и к обеду уже опустился к отметке 1,1856 доллара. Снижение на FOREX и падение цены на наличный доллар привели к существенному снижению ценника на наличную евровалюту: с утренних 31,95 к обеду евро подешевел на 10 копеек, до 31,85 гривен.

Российский рубль опять дешевеет к американскому доллару: к обеду он опустился до отметки 73,02 рубля за доллар. Наличный рубль в столице, как и на выходных, продолжают продавать по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.