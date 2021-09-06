Курс валют: итоги понедельника

В понедельник падение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. Национальному банку вновь пришлось вмешиваться.

В связи с выходным в США торговля на межбанке проходила по схеме ТОМ (с поставкой доллара завтра). Это не устроило многих покупателей, и они решили не выходить с заявками, что привело к существенному перекосу между спросом и предложением. В ситуацию вынужден был вмешаться Национальный банк. Он провел интервенцию по покупке валюты и приобрел порядка 5 млн долларов, скупая предложения от продавцов в районе 26,84 гривен. Однако этого оказалось недостаточно: котировки продолжили падать. После того, как ценники и на покупку, и на продажу опустились ниже уровня 26,80, регулятор вышел на рынок еще раз. На этот раз он выставил ордер на покупку на уровне 26,76 гривен и продолжал скупать излишки практически до закрытия торгов. Только благодаря Нацбанку котировки прекратили снижение.

Закрыли торги понедельника на 11,5 копеек на покупке и на 12 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,85/26,93 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись чуть шире, чем накануне: спред на открытии составил 8 копеек. Изначально покупатели не проявили интереса к выставленным предложениям: первые сделки по цене 26,86 гривен прошли лишь в районе 10:25. В 11:00 на рынке появился Нацбанк: он удовлетворил несколько заявок на продажу и сразу же ушел. В 12:30 котировки опустились ниже 26,80. В 13:00 Нацбанк опять появился на рынке: на этот раз он выставил ордер на покупку на уровень 26,76 гривен и приготовился серьезно его защищать. Видя решимость регулятора не дать доллару подешеветь еще сильнее, покупатели наконец-то зашевелились и начали выставлять свои заявки чуть выше уровня, обозначенного НБУ.

Котировки закрытия – 26,76/26,79 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 5,7 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 153,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8455 гривен.

Официальный курс доллара на 7 сентября установлен на отметке 26,8102 гривен за доллар, снижение на 11,96 копеек.

Официальный курс евро на 7 сентября установлен на отметке 31,8063 гривен за евро, снижение на 16,21 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась за день на 6 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,94-26,95 гривен, а к вечеру – уже по 26,88-26,89 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1865. Сегодня евро несколько скорректировал свой рост на прошлой неделе и опустился до отметки 1,1856. Наличный евро также подешевел: утром его продавали по 31,90-31,92 гривен, а к вечеру ценник опустился до 31,82-31,83 гривен.

Российский рубль в понедельник растерял все, что смог отвоевать у доллара в прошлую пятницу, и к вечеру опустился до 73,05 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,02-73,05 рубля за доллар. Наличный рубль в столице не изменился в цене: как и в прошлую пятницу, сегодня его продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.