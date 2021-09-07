Что ожидается на валютном рынке во вторник

После вчерашней работы по схеме ТОМ (с расчетами в следующий рабочий день) сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ восстанавливается полноценная торговля. Это привлечет экспортеров, у которых уже закончилась гривна, и покупателей, которые вчера были не столь активны.

Ожидается оживление торговли, возможна повышенная волатильность в течение торговой сессии. Национальный банк продолжит следить за ситуацией и в случае возникновения дисбаланса между спросом и предложением будет выходить с интервенцией и «гасить пожар».

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,70/26,80 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в столице в понедельник снизилась на 6 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,94-26,95 гривен, а к вечеру – уже по 26,88-26,89 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,88-26,89 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Есть предпосылки для продолжения снижения цены наличного «американца» до 26,84-26,85 гривен.

Евро на рынке FOREX в понедельник скорректировал свой рост, наблюдавшийся на прошлой неделе, и опустился до отметки 1,1856. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 1,1866-1,1884 доллара. Наличный евро также подешевел: в понедельник утром его продавали по 31,90-31,92 гривен, а к вечеру ценник опустился до 31,82-31,83 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,80 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки ожидать снижения цены наличного евро.

Российский рубль в понедельник опустился до 73,05 рублей за доллар. Утром вторника он торгуется в диапазоне 72,93-73,02 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице последние несколько дней сохраняется неизменной на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня утром продажа начнется по той же цене, дальше все будет зависеть от поведения гривны: если укрепление к доллару продолжится, подешевеет и наличный рубль.