"ДНР" и "ЛНР" объявили о создании "единого экономического пространства", подразумевающего синхронизацию "законодательств", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в совместном заявлении главарей террористов Дениса Пушилина и Леонида Пасечника со ссылкой на сепаратистский ресурс боевиков.

"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между "республиками", станет залогом ускорения их развития" , — говорится в тексте, обнародованном сепаратистскими СМИ.

В общем заявлении также подчеркивается, что группировки «всегда держались вместе».