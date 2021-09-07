"ДНР" и "ЛНР" объявили о создании "единого экономического пространства"
"ДНР" и "ЛНР" объявили о создании "единого экономического пространства", подразумевающего синхронизацию "законодательств", сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в совместном заявлении главарей террористов Дениса Пушилина и Леонида Пасечника со ссылкой на сепаратистский ресурс боевиков.
"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между "республиками", станет залогом ускорения их развития", — говорится в тексте, обнародованном сепаратистскими СМИ.
В общем заявлении также подчеркивается, что группировки «всегда держались вместе».