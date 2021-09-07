Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник противостояние продавцов и покупателей на межбанковском﻿ валютном рынке усилилось. Пока в выигрыше покупатели валюты: безналичный доллар продолжил дешеветь.

После вчерашней «неполноценной» торговли в режиме ТОМ (с поставкой доллара завтра) ожидалось, что активность и желающих купить, и продавцов вырастет. Так и произошло: объемы совершенных за день сделок только в системе Bloomberg подскочили почти на 100 млн долларов. Агрофирмы и металлурги активно продавали валюту; многих подгонял постепенно дешевеющий доллар, и терять не хотел никто. В то же время импортеры, хорошо помня, как быстро может отскочить вверх курс, сегодня также проявили активность. А вот Национальный банк удивил: в условиях, когда можно было очень неплохо пополнить золотовалютные резервы, регулятор ограничился покупкой «стандартных» 5 млн долларов и больше не выходил на рынок, позволив доллару упасть ниже уровня 26,70 гривен.

Закрыли торги вторника на 8 копеек и на покупке, и на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,75/26,85 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Какое-то время продолжалась игра «кто кого переморгает»; первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,7750 гривен прошла лишь в 9:55. Почти с самого старта торгов котировки ушли вниз. В районе 11 утра на рынке появился Нацбанк: по уже сложившейся традиции, он начал помогать продавцам, закрывая самые дешевые заявки по цене около 26,74 гривен. Выкупив 5 млн долларов, регулятор ушел. Покупатели почувствовали, что пришло их время – и особо не торопились брать доллар, пока котировки не опустились ниже 26,70. Такие цены убедили самых привередливых – и торговля закипела. В начале обеденного перерыва объем сделок в Bloomberg достиг 200 млн долларов. Продавцы стали ждать появления Нацбанка или в обед, или сразу после перерыва. Но регулятор больше не вышел вплоть до конца торгов, а котировки опустились до 26,66 гривен на покупке и 26,675 гривен на продаже. И лишь незадолго до закрытия торгов вышедшие фиксировать прибыль спекулянты немного подтолкнули доллар вверх.

Котировки закрытия – 26,68/26,71 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 93,5 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 247,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7645 гривен.

Официальный курс доллара на 8 сентября установлен на отметке 26,7317 гривен за доллар, снижение на 7,85 копеек.

Официальный курс евро на 8 сентября установлен на отметке 31,7091 гривен за евро, снижение на 9,72 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась за день на 7 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,88-26,89 гривен, а к вечеру – уже по 26,81-26,82 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1846. Сегодня евро продолжил нисходящую коррекцию и опустился до отметки 1,1835 доллара на фоне усиливающегося падения фондовых рынков. Наличный евро за день потерял в цене 10 копеек: утром его продавали по 31,80 гривен, а к вечеру ценник опустился до 31,70 гривен.

Российский рубль продолжил терять позиции по отношению к американскому доллару и к вечеру опустился почти до 73,40 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,25-73,29 рубля за доллар. Наличный рубль в столице не изменился в цене: как и перед этим, сегодня его продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.