Мэр Ивано-Франковска запретил выплачивать матпомощь невакцинированным

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился требовать информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции от тех людей, кто обращается к городским властям за материальной помощью. Речь идет о деньгах, которые мэрия выделяет на лечение COVID-19, сообщает Zaxid.net.

Об этом Марцинкив заявил на оперативном совещании в Ивано-Франковской мэрии. С начала года городская администрация уже выделили 11 млн. грн на лечение больных коронавирусом, которые обратились к властям за материальной помощью.

Такой помощью за этот период воспользовалось около четырех тысяч горожан и каждый из них получил в среднем около 2-3 тысяч гривен.

Городской глава отметил, что это не малые деньги и власть имеет право знать – вакцинирован человек или нет. Он же заявил, что отныне помощь на лечение COVID-19 будут получать лишь те, кто сделал прививку, но все же заболел.

"Теперь выплата материальной помощи на лечение коронавируса будет зависеть от того, был ли человек вакцинирован" , – сказал Марцинкив.

Во время этой же совещания мэр Ивано-Франковска пообещал выплатить 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после того, как вакцинируется от коронавируса. Таким образом Марцинкив хочет опровергнуть миф антивакцинаторив, что после вакцинации от ковида женщины становятся бесплодным