"Большинство нормальных" не хотят идти в министры - Арахамия

Представители "Слуги народа" уже полтора месяца активно ведут переговоры с потенциальными кандидатами в министры. Об этом рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "СН" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, планируется замена трех-четырех министров, но отказался называть конкретные фамилии, завив, что решили не анонсировать заранее.

"Потому что это вредит работе того министерства, о котором идет речь, так как на следующий день после публикации, что такой-то министр уходит, его никто не слушает и он не может исполнять свои обязанности… Не хочется подставлять министерство. Поэтому держим интригу", - пояснил нардеп.

Комментируя информацию о том, что глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев может возглавить Минобороны Арахамия заявил:

"А где вы взяли эту информацию? Железняк сказал? Пусть тогда и говорит откуда он это взял. Я его вчера на эфире спросил, где ты взял эту информацию? Он говорит: вот кто-то там, баба бабе сказала. Но нет такой информации. Смотрите, он (Гусев. – ред.) работает главой "Укробронпрома", там реально рекордные результаты за несколько лет. Растет экспорт. Зарплата выплачивается сотрудникам. Он на своем месте, ему все нравится, а его все время пытаются (куда-то назначить. – ред.)".