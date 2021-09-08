На Львовщине футболисты устроили массовую драку (видео)
Поединок Второй лиги Перемышлянского района Львовской области запомнился большой дракой, сообщает 24 Футбол.
Во время матча между Чемеринцами и Неделисками произошло побоище. В нем принимали участие футболисты, болельщики и судьи
Особенно досталось одному из футболистов, в которого ногой вперед влетел голкипер соперников
Конфликт возник якобы после пропущенного мяча команды из Неделиск. Фанатам не понравилось, что арбитр зафиксировал взятие ворот, а потому они начали распускать руки к боковому судье. Представители Чемеринцов же отказались продолжать поединок, после чего началась потасовка, переросшая в драку.
Стоит заметить, что видео (18+) с любительского футбольного матча на Львовщине быстро разлетелось по просторам интернета.
нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6— неможливо (@your_melanie) September 6, 2021