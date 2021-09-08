ВОЗ осудила богатые страны за "продление" пандемии COVID

Всемирная организация здравоохранения осудила богатые страны за создание обширных запасов вакцины от COVID-19, а также лекарств и средств защиты. В организации подчеркнули, что провал честного распределения этих ресурсов подпидывает вспышки коронавируса по всему миру, сообщает УНИАН.

Ведущие эпидемиологи ВОЗ озвучили свои соображения в ходе прямой онлайн-трансляции, на которой отвечали на вопросы.

Так, в ВОЗ озабочены глобальным неравенством в вакцинации. Пока в бедных странах процесс иммунизации от коронавируса застопорился, некоторые богатые страны уже вакцинировали большую часть своего населения и недавно начали предоставлять желающим третью, дополнительную дозу вакцины.

"Это не просто нечестно, не просто аморально, это продолжает пандемию… И в результате люди продолжают умирать" , – заявила Мария Ван Керкхове, эксперт ВОЗ по COVID-19.

В августе ВОЗ призывала развитые страны приостановить проведение "бустерных" прививок по крайней мере на два месяца и направить излишки вакцины бедным странам. Организация обозначила дедлайн – к декабрю во всем мире должно быть вакцинировано 40% населения.

В США, где полную иммунизацию прошли уже 53% населения, третью прививку от COVID получили уже 1,3 млн человек. В ЕС полностью вакцинированы 57% населения. Дополнительная прививка вводится во Франции и Великобритании.

В то же время, в Африке полностью вакцинированы всего 3% населения. С нынешними темпами вакцинации, 80% африканских стран будут неспособны привить хотя бы 10% своего населения, наиболее уязвимого для коронавируса.

"С риторикой все хорошо – она о том, чтобы делиться, о справедливости. Но в реальности, когда доходит до дела, эти продукты доступны, они накапливаются в странах, их не распространяют" , - высказался директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Неделю назад сообщалось, что в США аптечные сети и местные власти с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса. В отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS - о 2,3 млн, аптек корпорации Walmart - о 1,6 млн, компании Rite Aid - о 1,1 млн. Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах.